Leerwerktraject: gun jezelf een zinvolle eerste job

Pas afgestudeerd, maar toe aan een grondige verkenning van de arbeidsmarkt? Via Co-Vibes doe je een intense werk- en leerervaring op in boeiende projecten. Als ‘Young Viber’ gun je jezelf een zinvolle carrièrestart via opdrachten in HR, marketing en communicatie, serviceontwikkeling of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Heel wat Oost-Vlaamse werkgevers zetten al een Young Viber in.

Gentenaar Ronny Leyman staat mee aan de basis van Co-Vibes. “Hoe kun je verwachten dat pas afgestudeerde jonge mensen gemotiveerd blijven wanneer ze telkens afgewezen worden wegens ‘geen ervaring’? Zoiets geeft je zelfvertrouwen een knauw. De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft groot. Verrassend veel afgestudeerden liepen nooit stage, met de arbeidsmarkt en bedrijfswereld kwamen ze niet in contact.”

“Twee of drie externe projecten op je cv bij overheden, multinationals, kmo’s, vzw’s maken dan een groot verschil. Je leert ook bij van onze eigen start-up cultuur. Belangrijk: je solliciteert bij Co-Vibes niet voor een functie, wel voor een leerwerkplek. Daarom zijn leerattitude en motivatie dé selectiecriteria.”

Meteen in het bad

Een Young Viber leert bij in een prestatieomgeving. Co-Vibes is geen vzw en als ‘Young Viber’ ben je geen stagiair, wel een betaalde tijdelijke medewerker. Mede-oprichter Joris Van Droogenbroeck: “Ikzelf heb gedoctoreerd in de kwantumchemie, heb in de industrie gewerkt en ben dan met een eigen consultancybureau gestart. Ik heb veel organisaties op weg gezet richting sociale innovatie: een wereld die voor me open ging. Daarin ontmoetten Ronny en ik elkaar.”

Ook Ronny Leyman is een exacte wetenschapper: fysicus van opleiding, gedoctoreerd, lang in een groot chemisch bedrijf gewerkt. “Maar ik wilde dichter bij de klant staan, iets wezenlijkers bieden dan advies”, zegt hij. Met succes: meer dan 60 organisaties hebben al Young Vibers ingezet op de werkvloer. “Het is een win-win”, benadrukt Joris. “Young potentials krijgen vaak een mentor toegewezen in hun eerste job. Maar jonge medewerkers hebben ook een totaal onbevangen blik op een organisatie.”

Plots gegeerd

“Daar kan een werkgever veel uit leren. Zeker omdat we bachelors, masters, doctorandi - én af en toe ook getalenteerde jongeren zonder diploma inzetten - in vrij complexe projecten. Strategie, organisatie, communicatie … voor deze hoogopgeleide doelgroep met een sociaal engagement zijn er eigenlijk weinig wegen naar een zinvolle eerste job. Je ziet dat ze na hun traject bij ons echt sneller werk vinden. Onze activatiegraad ligt boven de 90 procent, in mooie vacatures. Vaak realiseren we ook double loop learning: een Young-Viber zet een project op waarmee hij of zij kansen creëert voor hoger opgeleide anderstaligen of andere doelgroepen.”

“Wie Young Viber is geweest, neemt een nieuwe drive, leerattitude en teamspirit mee in zijn bagage. Het resultaat is er naar: soms kom je als Young Viber plots wél in aanmerking voor jobs waarvoor je eerst werd afgewezen, omdat je minder begeleiding nodig hebt op de werkvloer. Dat is natuurlijk een overtuigend argument”, zegt Joris. “Voor Young Vibers én voor werkgevers.”

