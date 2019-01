Duitse politici blijken gehackt door 20-jarige: honderden persoonlijke gegevens gelekt

In Duitsland is een 20-jarige jongeman opgepakt in verband met de grootschalige hack van persoonlijke gegevens van Duitse politici. Dat heeft de politie dinsdag gemeld. De gegevens van honderden politici en andere bekende figuren werden gelekt op het internet. De jongeman, een thuiswonende student, zou afkomstig zijn uit de westelijke staat Hesse. Volgens bronnen heeft hij volledig bekend.

Later vandaag geeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer een update over het onderzoek. Die persconferentie was al voor het nieuws van de arrestatie aangekondigd. Seehofer beloofde enkel over “betrouwbare feiten, en niet over vermoedens” te zullen spreken tijdens de persconferentie, om 14.00 uur dinsdagnamiddag.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer Foto: AFP

Ook Merkel getroffen

Maandag had Seehofer een ontmoeting met Holger Münch, het hoofd van de federale recherche (BKA) en Arne Schönbohm, hoofd van de federale dienst voor ict-veiligheid (BSI). De Duitse minister van Binnenlandse Zaken kwam onder vuur te liggen omdat hij tot dusver geen publieke verklaring had afgelegd over de datalekken. Onder meer bondskanselier Angela Merkel is getroffen door deze hack. Daarnaast werden ook gegevens van verschillende journalisten en andere beroemdheden gestolen.

Het datalek raakte vrijdag bekend, hoewel de meeste info in de weken vooraf via een Twitteraccount werd gelekt. De gepubliceerde informatie bevat in vele gevallen mobiele telefoonnummers en adressen. Maar soms ook identiteitskaart- en kredietkaartgegevens of de inhoud van brieven en online gesprekken. Het is niet bekend of alle data authentiek is.

19-jarige getuige

Maandag raakte bekend dat er zondag een huiszoeking plaatsvond in het appartement van een 19-jarige in de stad Heilbronn, in de zuidwestelijke staat Baden-Württemberg. Verschillende Duitse media meldden maandag dat de 19-jarige als een getuige wordt beschouwd.