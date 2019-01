Na lek regeringsdocument, voorbereidingen verkiezingen in Thailand stopgezet

In Thailand hebben de bevoegde instanties de voorbereidingen voor de verkiezingen, die op 24 februari moeten plaatsvinden, laten stopzetten. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Anupong Paochinda dinsdag bekendgemaakt. Sinds de junta in Thailand in mei 2014 met een staatsgreep aan de macht kwam, heeft ze de verkiezingen al vier keer eerder uitgesteld.

“Laat me jullie verzekeren dat we tot een stemming zullen komen, dat is 1 miljoen procent zeker, maar we hebben de kieswet nog niet gezien dus moeten we wachten op duidelijkheid”, aldus Anupong.

De uitspraken van Anupong komen er nadat maandag een regeringsdocument werd gelekt waarin lokale politici opgelegd werd de voorbereidingen voor de verkiezingen stop te zetten. De minister bevestigde dat het om een authentiek document gaat.

Op 2 januari moest in het Thaise Staatsblad de kieswet gepubliceerd worden, onder meer om de verkiezingsdatum aan te kondigen. De kiescommissie had die vastgelegd op 24 februari, maar die kieswet is dus nog niet gepubliceerd.

Vicepremier Visanu Krue-ngam zei vrijdag al dat de verkiezingen mogelijk uitgesteld moeten worden, om niet in het vaarwater te komen van de kroning van koning Maha Vajiralongkorn, gepland voor 4 tot 6 mei. Hij stelde 24 maart voor als verkiezingsdatum.