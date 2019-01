Transgenderisme is een zonde en homoseksualiteit valt te genezen: dit staat er in het ‘homohaatmanifest’ dat voor ophef zorgt in Nederland

In Nederland hebben zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, maar ook een hoogleraar, Kamerlid en Senator, de ultraconservatieve Nashvilleverklaring ondertekend. Het nieuws heeft heel wat stof doen opwaaien: er is aangifte gedaan tegen ondertekenaars en het Openbaar Ministerie onderzoekt of de verklaring strafbaar is. Daarnaast worden er veelvuldig termen als ‘homohaatmanifest’ gebruikt door tegenstanders. Maar wat is die Nashvilleverklaring nu precies en wat staat erin?

Wat is de Nashvilleverklaring?

De Nashvilleverklaring is de Nederlandse vertaling van The Nasville Statement. Dat is een pamflet dat in 2017 werd opgesteld door de Southern Baptism Convention, het grootste protestantse kerkgenootschap van de Verenigde Staten.

De personen achter het document kaarten aan dat er in de moderne maatschappij, volgens hen, een te losse moraal is ontstaan over thema’s als seks, homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. In 14 artikels “bevestigen” de opstellers en ondertekenaars hoe die thema’s ingevuld dienen te worden. De Engelstalige versie werd door inmiddels ruim 22.000 personen ondertekend.

“Wij zijn ervan overtuigd dat getrouw-zijn in onze generatie inhoudt dat we opnieuw getuigenis geven aan het ware verhaal van de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder als het gaat over man-zijn en vrouw-zijn”, staat in de Nederlandse vertaling.

Wat staat er precies in de tekst?

Foto: Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

In de 14 artikels omschrijven de makers hoe christenen moeten omgaan met het huwelijk, seks en gender binnen het geloof. De ondertitel van de Nashvilleverlaring is niet voor niets “Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit”. Dat gebeurt “in de hoop dat wij hiermee de kerk van Christus dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke seksualiteit en die Hij in Zijn Woord heeft geopenbaard”.

In artikel 1 het homohuwelijk afgewezen. “Wij bevestigen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. (...) Wij ontkennen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie.”

Verder is het zondig om “homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren”, zo staat in artikel 10. “Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn.” Bovendien wordt er gesuggereerd dat er genezing voor homoseksualiteit is.

Artikel 6 en 7 gaan ook over transgenders. “Wij bevestigen dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. Wij ontkennen dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.”

De “genade van God in Christus” stelt deze “zondaars” in staat “tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen”. Op die manier kunnen transgenders hun geboortegeslacht aanvaarden.

Artikel 4 gaat in op de verschillen tussen man en vrouw, die “Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens”. Daarmee wordt bedoeld dat vrouwen niet dezelfde rollen als mannen dienen te hebben (lees: de plaats van vrouwen is in het huis en zij moeten hun man of vader gehoorzamen).

Wie hebben de Nashvilleverklaring ondertekend?

SGP-fractieleider Kees van der Staaij. Foto: ROBIN UTRECHT

De tekst werd in Nederland onder meer ondertekend door ruim 250 orthodox-protestantse predikanten. Maar ook Kees van der Staaij, de fractieleider van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) in de Tweede Kamer ondertekende de tekst, net als SGP-Senator Diederik van Dijk. “De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit”, stelt Van der Staaij.

Verder zetten verschillende docenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam, onder wie een hoogleraar, hun handtekening onder het document. De universiteit gaat in gesprek met de werknemers, zegt de woordvoerder tegen de lokale omroep AT5: “Het is hun goed recht om hun eigen mening te verkondigen. Het staat echter heel ver af van hoe wij als VU denken en zijn. Het is heel onprettig.”

Geen enkele vrouw heeft het document ondertekend.

Het ondertekenen van de tekst heeft tot de nodige ophef geleid bij onze noorderburen. Op sociale media uiten honderden personen hun ongenoegen. Francis van Broekhuizen, ambassadeur van de Gay Pride, heeft bovendien aangifte gedaan tegen SGP-voorman Van der Staaij. Het Nederlandse Openbaar Ministerie is ondertussen een onderzoek gestart naar de mogelijke strafbaarheid van de Nashvilleverklaring.