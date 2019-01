Transfer van Mousa Dembélé lijkt rond: zelfs de BBC ziet Rode Duivel vertrekken naar China

Mousa Dembélé lijkt op weg naar China. De geruchten over een vertrek bij Tottenham deden al weken de ronde, maar nu meldt ook de BBC dat de Rode Duivel nog deze maand zal vertrekken naar Beijing Sinobo Guoan.

Het contract van Dembélé bij de Spurs loopt eind dit seizoen af en dus is het uitkijken wat de Rode Duivel van plan is. Tekent hij alsnog bij, vertrekt hij deze winter voor een prikje of volgende zomer als vrije speler? Volgens de BBC staat Dembélé dicht bij een transfer naar Beijing Sinobo Guoan, dat 12 miljoen euro op tafel zou leggen voor de 31-jarige middenvelder.

De Chinese bekerwinnaar zou Dembélé 9 miljoen euro per jaar willen betalen voor drie seizoenen, maar dat wilde de BBC niet bevestigen. Dembélé zou de naar Al-Hilal vertrokken Jonathan Soriano kunnen vervangen als niet-Chinese speler bij Beijing, dat getraind wordt door de Duitser Roger Schmidt en ook ex-Standardspeler Jonathan Viera in de rangen heeft.

Dembélé zit aan 243 optredens voor Tottenham, waarin hij twaalf keer scoorde en evenveel assists uitdeelde. De 80-voudig international kwam in 2012 over van Fulham.