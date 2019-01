Bron van ‘sonische aanvallen’ die diplomaten ziek maakten op Cuba gevonden? “Het zijn luide krekels”

Nadat meerdere diplomaten geveld werden door een mysterieuze aandoening op Cuba werden de symptomen aanvankelijk toegeschreven aan ‘sonische aanvallen’ of microgolven. De slachtoffers kregen plots last van gehoorverlies, duizeligheid en slapeloosheid. Bij sommige slachtoffers werd zelfs lichte hersenschade vastgesteld. Nu denken onderzoekers te weten waar die die zogenaamde ‘sonische aanvallen’ vandaan komen. Het zou om een ras uitzonderlijk luide krekels gaan, dat meldt The New York Times.

Sinds augustus 2017 zijn er verschillende meldingen geweest van Amerikaanse diplomaten die tijdens hun verblijf op het eiland Cuba te kampen kregen met een ‘mysterieuze ziekte’. De symptomen waren bijzonder uiteenlopend, gaande van barstende hoofdpijn tot duizeligheid, gehoorproblemen en spraakproblemen. Bij sommigen werd zelfs lichte hersenschade vastgesteld.

De symptomen traden op nadat slachtoffers een luid en vreemd geluid hoorden. Sommigen onder hen beschreven het als ‘drukkende’ toon of een vibratie. De mysterieuze aandoening kreeg een ronkende naam: het Havana-Syndroom. Als reactie haalde de VS de helft van hun diplomatiek personeel weg en begonnen wilde aantijgingen de ronde te doen. De VS beschuldigden de communistische regering van het eiland hun diplomatiek personeel aan te hebben gevallen met ‘sonische wapens’ of zelfs ‘microgolven’.

Het gerenommeerde Associated Press kreeg het mysterieuze geluid in handen en publiceerde de opname. Twee onderzoekers beluisterden de opname en kwamen tot een opvallende conclusie. “Nadat Dr. Stubbs en Dr. Montealegre het bestand gedownload hadden, ontdekten ze bepaalde akoestische patronen (...) die heel er leken op het gezang van bepaalde insecten”, aldus The New York Times. “Om een match te vinden hebben de onderzoekers opnames van verschillende Noord-Amerikaanse insecten (...) geanalyseerd. Ze ontdekten een opvallende gelijkenis met één specifieke soort: de Anurogryllus celerinictus, een soort krekel.”

Het was geen één op één-match, maar op Cuba leeft een nauwverwante soort krekels die een gelijkaardig ‘gezang’ heeft. Ook beschreven de slachtoffers het geluid - dat hen het Havana-syndroom bezorgde - als zijnde ‘chaotisch’ terwijl de krekels ‘ritmisch zingen’. Maar die verschillen wijten de onderzoekers aan reflecties en hoe het geluid binnenskamers van de muren afketst.

Is hiermee het mysterie opgelost? Niet bepaald wnat uit een studie die gepubliceerd werd in The Journal of American Medicine blijkt dat de slachtoffers van het Havana-Syndroom verschillende geluiden beschreven hebben. Gaande van een zoemende toon, tot een drukkende bas en zelfs schurende metaal. Ook beschreven verschillende slachtoffers dat het geluid uit één welbepaalde richting leek te komen. Sommige slachtoffers verklaarden zelfs géén geluid te hebben gehoord voor hun symptomen de kop opstaken. Het is dus volgens de onderzoekers niet uitgesloten dat de opname van de krekel niets te maken heeft met het Havana-syndroom.

“Het enige dat we nu zeker weten”, aldus nog Stubbs aan The New York Times, “is dat de opname die AP publiceerde het geluid van een krekel is”.