Waterpretpark Océade volledig afgebroken tegen einde van de maand

Brussel - Waterpretpark Océade is weldra niet meer. Tegen het eind van deze maand januari moet alles afgebroken zijn. Dinsdag startte het afbraakbedrijf BSV nv met de afbraak van de waterglijbaantoren, het laatste gebouw van Océade dat nog recht staat. Om de hoge constructie neer te halen, gebruikte partnerfirma Devagro nv zelfs een gloednieuwe kraan.

De ontmanteling van Océade begon op 1 oktober, een dag na de sluiting van het waterpretpark. De glijbanen en alle overige installaties werden volledig opgekocht door één Roemeense afnemer die het waterpretpark in Roemenië zal heropbouwen. De volledige afbraak van de vaste gebouwen en de verwijdering van al de funderingen is in handen van de firma BSV nv. Tegen eind januari zijn zij volledig klaar en zullen ze 15.000 kubieke meter beton verwijderd hebben.

Dinsdag ging de laatste fase van de afbraakwerken in en werd begonnen aan de sloop van de waterglijbaantoren, de laatste rechtstaande constructie van het Brusselse waterpretpark. Om het hoge gebouw af te breken werd een gloednieuwe kraan aangevoerd met een bereik tot 30 meter hoogte. Voor de afbraakfirma is de kraan welgekomen, want ook in de binnensteden en aan de kust worden er steeds hogere gebouwen ontmanteld.