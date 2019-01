OPROEP. Hoe flexibel ben jij op de werkvloer?

Uit cijfers van het Steunpunt Werk, dat verbonden is aan de KU Leuven, blijkt dat Belgen de minst flexibele werknemers in Europa zijn. Slecht één op tien Belgen zou ’s avonds, op zondag of in shiften werken.

Dat is in vergelijking met onze buurlanden niet erg veel. Toch zijn er verschillende sectoren waarbij nacht- of weekendwerk niet weg te denken is.

Ben jij die één op tien? Is het voor jou geen probleem om eens om de zoveel weken een weekendshift op te nemen of doe je dat net liever dan door de week te werken? Werk je regelmatig ’s nachts of zit je in een ploegensysteem? Laat het ons dan weten en vertel ons waarom die flexibiliteit voor jou belangrijk is.