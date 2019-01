Binnenkort vindt het WK er plaats maar Finse international past voor wedstrijd in Qatar “om ethische reden”

De voetbalteams van Finland en Zweden spelen dinsdagavond een oefenwedstrijd in Qatar, maar zonder Riku Riski. De 29-jarige Finse aanvaller van HJK Helsinki paste “om ethische reden” voor een trainingskamp in de Golfstaat, zo melden Finse media.

“Toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik de kwestie met ploegleider Lennart Wangel en hoofdcoach Markku Kanerva besproken. De redenen achter mijn besluit zijn ethisch. Er zijn waarden waar ik me aan wil houden”, wordt Riski geciteerd.

Toen de Finse bond de keuze bekendmaakte om te gaan trainen in Qatar, was er al kritiek. Qatar, dat in 2022 gastland is voor het WK voetbal, wordt ervan beschuldigd het niet zo nauw te nemen met de mensenrechten van (gast)arbeiders in het land.

In een mededeling zegt bondscoach Kanerva de beslissing van Riski te begrijpen, maar hij benadrukt ook het sportieve belang van het trainingskamp in de voorbereiding op de EK-kwalificatie. Bovendien zijn de trainingsfaciliteiten er topklasse, klinkt het.

“Als speler ben je zoals een schaap”

Teamkapitein Tim Sparv nam ook stelling in. Volgens hem is het goed dat er aandacht is voor het onderwerp, maar hij vindt niet dat hij daarom thuis moet blijven. “Als speler ben je zoals een schaap. Je gaat waar men zegt dat je moet gaan”, verklaarde hij in een interview.