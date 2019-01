Man achter Tanja Dexters’ Flamingo Bar vrijgesproken voor bedreigingen

Stekene - Atila U., de veelbesproken man achter Tanja Dexters’ Flamingo Bar in Antwerpen, is vandaag door de correctionele rechtbank van Dendermonde vrijgesproken voor het bedreigingen van een andere horeca-uitbater in Stekene.

Atila U. Foto: jvdv

De feiten waar U. voor terechtstond, dateerden van de zomer van 2016. ‘Don Ati’ runde toen zijn populaire strandbar Goodlife Beach op een afgesloten domein in de De Stropersstraat in Stekene. Tot er in juli van dat jaar een financiële discussie ontstond met de eigenaar van het terrein over het huurcontract, en de zakenman uit Temse zijn koffers pakte.

Walter Vermeulen, de eigenaar van het domein, opende vervolgens op dezelfde locatie zijn eigen strandbar Lago Beach. In de discussies die gepaard gingen met de onderhandelingen zou Vermeulen mondeling bedreigd geweest zijn door Atila U. Hij werd er ook van verdacht de omheining van de eigenaar vernield te hebben met een rupskraan.

Vrijspraak

De correctionele rechtbank in Dendermonde oordeelde dinsdag anders en sprak Atila U. over heel de lijn vrij. “We ontkennen niet dat Atila zich boos heeft gemaakt”, had zijn advocaat Philippe Carsau eerder gepleit. “Er was ook op een zeer kortstondige manier een einde gemaakt aan zijn huurcontract. Maar dat hij ook de omheining zou kapotgereden hebben met een heftruck, daar is geen enkel bewijs van. Ondertussen zijn de plooien tussen hen beiden helemaal gladgestreken.”

Atila U. is geen onbesproken figuur. Hij werd al meermaals failliet verklaard en kreeg in mei van 2015 door het hof van beroep in Gent een beroepsverbod van tien jaar opgelegd. Er is ook nog een gerechtelijk onderzoek lopende naar hem wegens witwaspraktijken.

Walter Vermeulen opende onlangs de nieuwe discotheek ‘Baia’ in het voormalige gebouw van dancing Jet op de Heidebaan in Sint-Niklaas.