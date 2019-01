Manager van Antwerpse discotheek The Villa veroordeeld voor slagen

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de manager van de Antwerpse discotheek The Villa veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijk, omdat hij twee mannen klappen had gegeven. Zijn rechterhand, die bij één handgemeen betrokken was, kreeg een opschorting.

Vincent V.T. (36) en Gianni R. (26) verlieten in de vroege uurtjes van 11 september 2016 The Villa. Op de parking werden ze geconfronteerd met een man die ruzie aan het maken was met de portiers. Hij kwam zijn vriendin halen die in de discotheek werkte, maar mocht niet naar binnen.

Vincent V.T. en Gianni R. kwamen tussen en al snel vielen er klappen. De man liep daarbij een scheur op in zijn trommelvlies. De beklaagden beweerden dat hij de feiten had uitgelokt, maar de rechtbank ging daar niet in mee.

Tweede incident

Enkele uren na dat eerste incident deed er zich nog een tweede voor. Vincent V.T. en Gianni R. troffen aan de Sint-Michielskaai een man op de grond aan. Ze hielden twee fietsers tegen en vroegen hen om de hulpdiensten te verwittigen. Toen een van hen zei dat hij niet ter plaatse kon blijven en het wat lang duurde voordat hij zijn gsm vond, kreeg hij van Vincent V.T. enkele slagen en schoppen. Zijn fiets werd over de kaaimuur gekieperd.

De rechtbank veroordeelde Vincent V.T. tot tien maanden cel met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij onder meer een cursus agressiebeheersing volgen. Gianni R., die een blanco strafblad heeft en niet meer in het nachtleven werkt, kreeg een opschorting. Aan de slachtoffers werd 3.209 euro en 3.933 euro schadevergoeding toegekend.