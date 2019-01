Straat bezaaid met postpakketten na zware klap tegen vrachtwagen

Gent / Deinze - Een 19-jarige Gentse koerier van de pakjesdienst GLS is dinsdagvoormiddag omstreeks 9.30 uur op de Leernsesteenweg in Sint-Martens-Leerne iets voorbij de Blauwpoortstraat achteraan ingereden op een vrachtwagen met elevator van Eandis.

De klap was zeer hevig en de ravage groot. De 19-jarige chauffeur die richting Gent reed, zat gekneld in zijn stuurcabine. De brandweerzone Centrum post Deinze kwam in allerijl ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. De brandweermensen gingen daarbij zeer omzichtig tewerk. Door de slag lag de rijweg volledig bedekt met pakjes uit de volgeladen bestelwagen. Na een tijdje werken kon de chauffeur uit zijn hachelijke positie bevrijd worden en werd door de ziekenwagen naar het UZ in Gent gebracht worden.

De chauffeur van de technische dienst van Eandis die net op die plaats een verlichtingsarmatuur wou vervangen bleef ongedeerd maar was wel in shock. Gelukkig voor hem stond hij nog niet in zijn elevator. Ook de vrachtwagen liep zware averij op.

De weg tussen de grens van Drongen met Sint-Martens-Leerne en het rond punt in Leerne werd ongeveer drie uur afgesloten voor alle verkeer. Dit zorgde vooral in de smalle Moerstraat voor veel verkeershinder. Na de middag kwam er geruststellend nieuws binnen, het levensgevaar van de jonge chauffeur zou geweken zijn.