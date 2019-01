Cristiano Ronaldo en zijn Georgina showen hun afgetrainde lichamen op weinig verhullende vakantiekiekjes

Cristiano Ronaldo keerde vandaag terug op training bij Juventus na een luxevakantie in Dubai met zijn ganse gezin. Maar de Italiaanse club moet zich niet ongerust maken over de fitheid van de Portugese sterspeler: Ronaldo postte meerdere vakantiekiekjes op sociale media waarop hij pronkt met zijn afgetraind lichaam. En hij is niet alleen: ook zijn verloofde Georgina Rodriguez zette enkele foto's online die weinig aan de verbeelding overlieten en tonen dat zij dezelfde fitnesspassie deelt als haar wederhelft. Of er dit jaar ook effectief een sprookjeshuwelijk komt is overigens nog niet geweten: de verloving is een hardnekkig gerucht en werd officieel nog nergens bevestigd.