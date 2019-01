Pepe keert terug naar Porto

FC Porto heeft zich versterkt met Pepe. De 35-jarige verdediger, die eerder al tussen 2004 en 2007 voor de Portugese topclub voetbalde, ondertekent een contract tot juni 2021. Dat heeft Porto dinsdag bekendgemaakt.

Pepe begon zijn profloopbaan bij Maritimo, maar brak nadien bij Porto helemaal door. Dat leverde hem in 2007 een transfer op naar Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad groeide de beenharde verdediger snel uit tot vaste waarde, en pakte hij verschillende prijzen. De 103-voudige international veroverde onder meer drie eindzeges in de Champions League en won even vaak de Primera Division.

In 2017 stapte hij over naar Besiktas, waarmee hij afgelopen herfst in de Europa League nog tegen Racing Genk speelde. Eind vorig jaar liet de Portugees verstaan de Turkse club te willen verlaten. Monaco leek Pepe binnen te halen, maar uiteindelijk keert de Europese kampioen van 2016 terug naar de club waar het allemaal begon. Porto is in de Primeira Liga de huidige koploper.