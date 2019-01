Brand op olietanker in Hongkong: minstens één dode en drie vermisten

Bij een brand op een olietanker voor Hongkong is minstens een bemanningslid om het leven gekomen. Drie anderen worden volgens de Hongkongse radiozender RTHK nog vermist. Het ongeval vond dinsdag plaats voor het eiland Lamma. Op foto’s is te zien hoe het 144 meter lange schip zwaar overhelt naar stuurboord en in brand staat. Een donkere rookwolk hangt boven de tanker. Voor de brand werd een luide explosie gehoord.

De zeelui waren blijkbaar in het water gesprongen om zich in veiligheid te brengen. De reddingsdiensten haalden 23 bemanningsleden uit het water. Minstens drie van hen moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. De in Vietnam geregisteerde 17.000 ton metende Aulac Fortune kwam van de Chinese stad Dongguan en was in de Parelrivierdelta onderweg naar Hongkong.

Foto: REUTERS