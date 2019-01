Broer van Paul Pogba schiet met scherp op José Mourinho: “Hij was het probleem, overal”

Paul Pogba is weer helemaal opengebloeid bij Manchester United. Sinds het vertrek van José Mourinho en de intrede van OIe Gunnar Solskjaer voelt de Fransman zich weer goed in zijn vel. Volgens broer Mathias is dat geen verrassing.

De 28-jarige aanvaller speelt momenteel bij het Franse Tours en kent dus heel wat minder succes dan zijn jongere broer Paul. Maar Mathias Pogba kent de middenvelder van de Red Devils als geen ander en dus schoot hij met scherp op ‘The Special One’.

“Mourinho was het probleem, punt. In de kleedkamer, buiten de kleedkamer, overal. Ik ken mijn broer. Als je tegen hem zegt ga gewoon voetballen, dan doet hij de rest. Wat we zien van Mourinho is dat hij altijd de meester wil zijn. Hij wil altijd het middelpunt van de aandacht zijn. Paul vindt dat niet eens zo belangrijk, maar je moet hem respecteren. Dan respecteert hij jou. Geef je hem vertrouwen, dan beslist hij wedstrijden voor je”, aldus Mathias Pogba bij RMC Sport.

Paul Pogba zal het nu worst wezen. De Franse metronoom scoorde vier keer en deelde drie assists uit sinds Solskjaer overnam in Manchester.