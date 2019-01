Werkstraf en boete voor supporter van Club Brugge die ticket met cocaïne betaalde: “Was vriendendienst”

Tongeren - Een Club Brugge-supporter uit Veldwezelt die een Europees voetbalticket betaalde met cocaïne heeft van de Tongerse strafrechter een werkstraf van honderd uur en een boete van 8.000 euro gekregen.

De naam van de vijftiger dook op in een uitgebreider drugsdossier van een andere Club Brugge-supporter. Die duidde de man uit Veldwezelt aan als één van de drugdealers waar hij zijn cocaïne haalde. Hij ruilde een ticket voor een Europese wedstrijd van Club Brugge tegen cocaïne.

“Ja dat heb ik één keer gedaan voor die supporter van Club Brugge. Het was een wederdienst voor een voetbalticket voor een wedstrijd in Frankrijk. Die tickets kostten tweehonderd euro en het was een vriendendienst in het voetbalmilieu”, zo zei de vijftiger uit Veldtwezelt vorige maand tegen de strafrechter in Tongeren.

De politie hield de woning van de man in de gaten en deed een huiszoeking toen één van zijn klanten met zeventien gram cocaïne naar buiten kwam. Tijdens de huiszoeking vonden de speurders nog 32 gram cocaïne, 226 kamagrapillen en 897 euro aan cash geld. “Als je veel naar clubs en de dames gaat heb je dat nodig”, luidde zijn verweer. Volgens het openbaar ministerie verkocht de man ook de kamagrapillen maar hiervan werd hij vrijgesproken. De gevonden drugs en het geld werden wel verbeurd verklaard.