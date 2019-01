Iran zat achter twee moorden in Nederland

BRUSSEL - Iran zat waarschijnlijk achter twee moorden die in 2015 en 2017 op Nederlands grondgebied gepleegd werden. Dat stelt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, op basis van informatie van de Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten. De moorden zijn deels de reden voor de sancties die de Europese Unie dinsdag instelde tegen twee Iraanse personen en de Iraanse militaire inlichtingendienst.

In 2015 en 2017 werden in respectievelijk Almere en Den Haag twee Iraniërs vermoord, tegenstanders van het regime in Teheran. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft “sterke aanwijzingen” dat Iran hier achter zat, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. “Het kabinet vindt dat dergelijke vijandige acties de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze schenden en onaanvaardbaar zijn.”

De liquidaties waren ook de reden dat in juni 2018 twee diplomaten van de Iraanse ambassade Nederland werden uitgezet, hoewel de reden toen stil werd gehouden. Ook de ambassadeur werd ontboden. De twee personen tegen wie nu sancties worden ingesteld, zijn medewerkers van de Iraanse inlichtingendienst.

Bloedbad in Teheran

Het Nederlandse Openbaar Ministerie had eerder al duidelijk gemaakt dat Teheran mogelijk betrokken was bij de moord op Ali Motamed, die op 56-jarige leeftijd in Almere werd vermoord. De twee mannen die vastzitten vanwege die moord, handelden volgens het OM uitsluitend uit geldelijk gewin en wilden niet weten waarom ze opdracht hadden gekregen voor de schietpartij. Motamed zou in Nederland hebben geleefd onder een valse naam en in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi zijn geweest, die in 1981 met een bomaanslag in Teheran een bloedbad op een partijkantoor aanrichtte. Daarvoor was hij in Iran bij verstek ter dood veroordeeld.

De moord in Den Haag eiste het leven van de Iraanse Ahmad Mola Nissi (52). Nissi was in eigen land een van de oprichters van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Die beweging wees direct na de moord in de Jan van Riebeekstraat al naar Iran. Nissi werd op de drempel van zijn huis gedood “door drie kogels in zijn hoofd en twee in zijn hart”, stelde de ASMLA. Voor die moord zit nog niemand vast.

Nederland was niet het enige land dat doelwit was van Iran. Vorig jaar werden in Denemarken en Frankrijk aanslagen verijdeld. Bij die laatste aanslag werd een Belgisch koppel in Frankrijk opgepakt.