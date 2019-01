Kernkabinet bevestigt beroep tegen verplichte repatriëring ISIS-kinderen

Brussel - De federale regering tekent beroep aan tegen de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter die besliste dat zes kinderen van ISIS-strijdsters en hun moeders naar België gerepatrieerd moeten worden. Dat heeft het kernkabinet dinsdag bevestigd. Eerder had minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) dergelijk beroep al aangekondigd.

De top van de regering in lopende zaken kwam dinsdag voor het eerst bijeen sinds het kerstreces. De laatste vergadering dateerde van 21 december, de vrijdag voor het kerstverlof, enkele uren nadat de koning het ontslag van de regering had aanvaard en haar ermee had belast de lopende zaken af te handelen. Die dag had premier Charles Michel ook een ontmoeting met Kamervoorzitter Siegfried Bracke over het verloop van de werkzaamheden tijdens de komende weken en maanden.

Tijdens de vergadering van het kernkabinet kwam het gesprek tussen de premier en de Kamervoorzitter aan bod, zo werd na afloop vernomen van de woordvoerder van de eerste minister. Ook bevestigde het kernkabinet de welvaartsenveloppe van 353 miljoen euro voor 2019 en 2020. Daarnaast besprak het kernkabinet de dialoog met het Rekenhof over de technische modaliteiten van de voorlopige twaalfden om de onderhandelingen met de Groep van Tien over de loonmarge te bevorderen.

Zoals aangekondigd tekent de regering beroep aan tegen de uitspraak van de rechter dat ons land zes kinderen van ISIS-strijders en hun moeders moet repatriëren. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaf daarbij ook een stand van zaken over de onderhandelingen van zijn diensten met het Internationale Rode Kruis en de Koerdische autoriteiten. Reynders gaf eveneens een stand van zaken over de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC), waar het nog steeds wachten is op de officiële uitslag van de presidentsverkiezingen.