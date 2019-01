Vetberg van 64 meter verstopt Engels rioolstelsel

In een riool in Groot-Brittannië is opnieuw een enorme vetberg ontdekt. Het 64 meter lange gevaarte verstopt een riool nabij het kustplaatsje Sidmouth in het Zuid-Engelse graafschap Devon. Het zou tot acht weken kunnen duren om de keiharde structuren in het afwateringskanaal te verwijderen. Volgens het bevoegde waterbedrijf South West Water gaat het om de grootste vetberg die tot dusver in het graafschap is gevonden.

Het onding is zo lang als zes dubbeldekkers achter elkaar. De bij het bedrijf verantwoordelijk directeur voor afwateringszaken Andrew Roantree zei dinsdag volgens de Britse media dat de vondst aantoont dat dergelijke vetbergen niet enkel voorkomen in de Britse grootsteden, maar ook in kustplaatsen.

In het najaar van 2017 werd in Londen een monsterachtige vetberg ontdekt, die een riool verstopte. Die was 250 meter lang, maar liefst 130 ton zwaar en bestond hoofdzakelijk uit pampers, maandverbanden, condooms en samengekoekt bakvet. Het verwijderen van de kolossale berg duurde weken. Een klein restant werd later tentoongesteld in een museum.

Vetbergen zoals deze worden gevormd door mensen die hun afval door het toilet spoelen. Veel Britten gooien ook heet vet in de riolen waardoor het vuil in een steenharde massa samenkoekt.

