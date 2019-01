Einde sneeuwchaos Oostenrijk nog niet in zicht: tot twee meter extra sneeuw verwacht, ook de koeien zijn niet veilig

Het einde van de chaos door de extreem zware sneeuwval in Oostenrijk is nog niet in zicht. De Oostenrijkse weerdienst (ZAMG) heeft opnieuw code rood afgekondigd in grote delen van het land. De komende dagen dreigt er nog een pak extra sneeuw te vallen, tot wel twee meter. De kans op lawines blijft daardoor enorm groot. Het verkeer ondervindt zware hinder.

Sinds vorige woensdag is er al anderhalve meter sneeuw neergedwarreld in het noorden en het centrum van Oostenrijk. De sneeuwellende lijkt de komende dagen enkel nog toe te nemen. Voor de tweede keer in vier dagen tijd heeft de Oostenrijkse weerdienst (ZAMG) het hoogste weeralarm afgekondigd. Dat zal zeker tot en met donderdag van kracht zijn. Aan de noordzijde van de Alpen wordt zo’n 20 tot 60 centimeter sneeuw verwacht, in de bergen zelf ruim een meter, aldus meteoroloog Alexander Ohms. “Dit geldt met name voor Vorarlberg, Noord-Tirol, Salzburg, Stiermarken en Neder-Oostenrijk.”

Door de grote hoeveelheid verse sneeuwval zal de situatie in de regio’s er alleen maar slechter op worden. Zo zal de kans op lawines toenemen. In Tirol en de Ybbstaler Alpen, op de grens van Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk en Steiermark geldt niveau 4, het op één na hoogste niveau. In Voralberg dreigt zelfs niveau 5. De laatste keer dat het zover kwam was 10 jaar geleden.

Vast in dorpen

De brandweer en reddingsmedewerkers zijn continu bezig met interventies. Door de sneeuwval raken bomen ontworteld. Dat in combinatie met het weer op zich zorgt ervoor dat tal van wegen en treinsporen zijn afgesloten.

“We bereiden ons voor om enkele dagen vast te zitten”, zegt burgemeester Heinz Wilding van Hohentauern in Stiermarken. In het dorp sneeuwt het al dagen aan een stuk, waardoor 550 mensen vastzaten.

Hetzelfde geldt voor Sölktal, ook in Stiermarken. Daar zijn al vier dagen lang de wegen versperd, waardoor zowel de inwoners als toeristen vastzitten. Het gaat om circa 2.000 personen. Ook in de gebieden Obertauern en Saalbach-Hinterglem zijn dorpen al sinds maandag afgesloten van de buitenwereld.

Foto: Belga

In Stiermarken bleven maandag de scholen dicht omdat de kinderen toch niet op school konden geraken. Zo’n 2.000 mensen, onder wie vele toeristen, zitten vast in dorpjes van de vallei Sölktal omdat er geen doorkomen meer aan is.

Toeristen gered uit afgelegen berghut

In Salzburg ligt zeker drie meter sneeuw op 2.317 meter hoogte. Reddingswerkers hebben in het zuiden van de deelstaat elf toeristen gered uit een volkomen ingesneeuwde Almhütte, een berghut die wordt verhuurd. De toeristen uit München hadden al dagen geen stroom meer en raakten door de voorraden heen toen ze vertwijfeld het alarmnummer belden.

Door reddingswerkers hadden de grootste moeite om de toeristen uit hun benarde positie te bevrijden. Met veel moeite maakten ze een toegangsweg vrij, waarna de Duitsers in kleine groepjes naar het dal werden geleid. De toestand in Salzburg is volgens Oostenrijkse media wel aan de betere hand.

Koeien bevrijd

Ook de dieren hebben last van de hevige sneeuwval. In Kleinarl (Salzburg) filmden boeren hun koeien die tot aan hun hoofd in de sneeuw stonden. Er moest een weg gegraven worden om de dieren te bevrijden.

Doden

Foto: AFP

In Vorarlberg, de westelijke deelstaat van Oostenrijk, zijn zondag twee Duitse wintersporters om het leven gekomen bij twee ongevallen met lawines. Een eerste ongeluk gebeurde in de buurt van de gemeente Schoppernau, waar een 26-jarige skiër bij een lawine omkwam. Hij werd tevergeefs gereanimeerd nadat hij was uitgegraven.

Overigens was er nog een derde dodelijk incident zondag in Vorarlberg. Een Zwitserse snowboarder miste een bocht, dook in een afgrond en kwam met zijn hoofd eerst in de diepsneeuw terecht. Er kon geen hulp meer baten.

In de namiddag kwam ook een man van 32 jaar om het leven, zegt de politie. Hij was in het skigebied in de Oostenrijkse gemeente Damüls onderweg met een skister van 25 jaar. Toen ze buiten de piste gingen, raakte de man bedolven tot zijn hoofd. Voor hij gered kon worden, schoven er nog verschillende sneeuwmassa’s over hem heen, waardoor hij volledig bedolven raakte. De hulpdiensten slaagden er niet meer in de man te reanimeren.

Ook in regio Tennegau (ten zuiden van de stad Salzburg) vielen er doden. Twee sneeuwschoenwandelaars kwamen om. Het koppel - een 28-jarige man en zijn 23-jarige partner - was al sinds zaterdag vermist en werd maandag onder een lawine teruggevonden. De twintigers waren jagers uit de omgeving die een controle uitvoerden van de voorzieningen op een jachtterrein en het wildvoer wilden aanvullen. Ze werden verrast door een stuiflawine. In de regio ligt een pak sneeuw van ongeveer 2 meter.