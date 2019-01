Einde van ‘bloot cuisine’: enige naaktrestaurant van Parijs sluit de deuren

Het enige naaktrestaurant van Parijs heeft de handdoek in de ring gegooid. “Het is met grote spijt dat we de definitieve sluiting van het restaurant O’Naturel aankondigen”, schrijven de initaitiefnemers op hun website. De zaak moet door een gebrek aan voldoende klanten noodgedwongen de deuren sluiten.

Foto: AFP

O’Naturel ligt in het oosten van Parijs en opende zijn deuren in november 2017. Eens voorbij de kleedkamer konden klanten in Adam- of Eva-kostuum plaatsnemen aan een van de twintig tafels en genieten van “de bistronomische keuken” met menu’s variërend van 39 tot 49 euro.

De aankondiging van de sluiting is geen verrassing voor Cédric Amato, vicepresident van de Vereniging van naturisten van Parijs en vaste klant. Volgens hem is “het te vroeg” voor een zaak volledig is het teken van naturisme. “Over een heel jaar hebben we niet genoeg mensen bereikt die naakt in de hoofdstad willen dineren”.