Jonge inbrekers wilden drugsdealer bestelen, maar dringen verkeerd huis binnen

Brugge / Oostende - Een 19-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse correctionele rechtbank 40 maanden effectieve celstraf voor afpersing, inbraak en drugsfeiten. S.T. wilde samen met zijn broer en een andere kompaan een drugsdealer bestelen, maar ze drongen de verkeerde woning binnen.

Op 25 juli wilden drie Oostendse jongeren inbreken bij een man in de Kaïrostraat in Oostende. S.T. wist immers dat zijn drugsleverancier een maand in het buitenland verbleef. Zijn oudere broer P. en P.W. drongen een woning binnen, maar kwamen toch oog in oog te staan met de bewoners. Onder bedreiging van een fietspekkel troggelden ze 800 euro af. “Where is the drugs?”, riep één van de daders, waarop de vrouw hen duidelijk maakte dat ze eigenlijk in het huis ernaast moesten zijn.

De volgende nacht drong het trio wel de juiste woning binnen. Op zolder werden ze op heterdaad betrapt door de politie. Bij een huiszoeking werd op de slaapkamer van S.T. ruim 800 gram cannabis aangetroffen. Na een maand voorhechtenis werd de jonge Oostendenaar vrijgelaten onder voorwaarden, maar drie dagen later praatte zijn moeder hem al aan de galg. Achter het tuinhuisje had ze immers opnieuw ongeveer 550 gram cannabis ontdekt. Volgens het OM dealde hij al sinds de zomer van 2017. Er werd een verbeurdverklaring van bijna 37.000 euro gevorderd.

De verdediging vroeg om S.T. een werkstraf op te leggen. “Hij zit sinds eind augustus weer in voorhechtenis en heeft een serieuze klop van de hamer gekregen”, pleitte meester Kris Vincke. Voor P.W. en P.T. werd respectievelijk 28 en 20 maanden gevangenisstraf gevorderd. Hun advocaten stelden opschorting of een werkstraf voor.

De rechtbank doet uitspraak op 12 februari.