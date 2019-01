Aanhouding bevestigd van man die vrouw in Herk-De-Stad doodde en in put dumpte

Herk-de-Stad - De raadkamer in Hasselt heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van de 63-jarige verzekeringsmakelaar Guido V. uit Herk-De-Stad. De man bracht vorige donderdag zijn 65-jarige vrouw Daniëlle Van Mal om het leven. Daarna dumpte hij haar in een metersdiepe put.

De man liet een vriend weten wat hij gedaan had, waarna de hulpdiensten verwittigd werden. De verdachte zelf bevond zich ook al in de put. Hij had ook de hond des huizes gedood en zou geprobeerd hebben zichzelf van het leven te beroven.

Guido V. werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnamiddag werden de politie- en hulpdiensten gealarmeerd om zich te begeven naar de woning van Guido V. in de Schoolstraat in Schakkebroek (Herk-De-Stad). De straat werd afgesloten zodat alle diensten, zoals het gerechtelijk lab en de mensen van het forensisch team, hun werk konden doen.

Vrijdag is de man door de onderzoeksrechter in Hasselt aangehouden op verdenking van moord. Het voorbij weekend vond er nog een uitgebreide huiszoeking plaats in en rond de woning van de verdachte. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder werd ingeschakeld om twee pony’s op te halen en op te vangen.

