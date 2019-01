27 miljoen, frietjes en pintjes: wat een transfer naar China Rode Duivel Mousa Dembélé kan opbrengen

Peking, dat hadden we nog niet gehad. Na Axel Witsel in Tianjin en Yannick Carrasco in Dalian duikt er nu mogelijk ook voor het eerst een Rode Duivel op in de Chinese hoofdstad. Naar verluidt 27 miljoen euro kan Mousa Dembélé (31) de komende drie jaar verdienen bij Bejing Sinobo Guoan F.C., al komt dat bedrag wel met sportieve en familiale opofferingen, toch? Niet zozeer. Zelfs zijn frietjes hoeft Dembélé niet te missen.