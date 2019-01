Syriër aangeklaagd voor moord die extreemrechts geweld in Chemnitz aanstak

De moord gaf enkele uren later aanleiding tot een betoging van neonazi’s in Chemnitz . Foto: BELGAIMAGE

Het openbaar ministerie in Chemnitz heeft een Syriër aangeklaagd die ervan wordt verdacht in augustus 2018 een 35-jarige Duitser met messteken te hebben gedood. De moord was de aanleiding voor extreemrechtse gewelddadigheden in de stad in het oosten van Duitsland. Dat heeft het parket van Chemnitz dinsdag meegedeeld.

De asielzoeker Alaa S. bracht dezelfde nacht ook nog een andere man zware verwondingen toe in de rug.

De moord op de Duitser werd gepleegd samen met de Irakees Farhad R.A., maar die is meer dan vier maanden na de feiten nog altijd op de vlucht ondanks een internationaal aanhoudingsbevel.

De moord gaf enkele uren later aanleiding tot een betoging van neonazi’s in Chemnitz en een “heksenjacht” tegen buitenlanders. Het geweld zorgde voor grote beroering in Duitsland.