CD&V’ers willen toch geen coalitie met ex-Vlaams Belang-lid in de Polder

Antwerpen -

De omstreden coalitie in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, die afhangt van de steun van iemand die verkozen is op de lijst van Vlaams Belang en daarna onafhankelijke werd, vindt geen genade in de ogen van prominente CD&V’ers. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer en federaal parlementslid Nahima Lanjri zeggen dat voor hen het cordon sanitaire in het district de facto doorbroken is en dat de meerderheid ook te krap is.