Werken na groot waterlek in Sint-Pieters-Leeuw duren drie weken

Sint-Pieters-Leeuw -

Op maandag 14 januari starten in de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw de herstellingswerken aan de nutsleidingen en het openbaar domein. Deze zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. De locatie werd in de nacht van 20 op 21 december getroffen door een groot lek in de waterleiding dat een krater van vijftien op vijftien meter veroorzaakte met een diepte van vijf meter. Veertig huizen liepen hierdoor onder water en vijf gezinnen werden geëvacueerd.