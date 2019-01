Zweefvliegen volop actief door uitblijven winter

Gent - Er zijn in ons land deze winter veel meer zweefvliegen, een familie van insecten uit de orde van de vliegen en muggen. Dat meldt Natuurpunt. “Terwijl ze de winter normaal als ei, larve of pop doormaken, vliegen er nu volop volwassen exemplaren rond. Reden: door het droge en zachte weer en het grote aantal bladluizen wanen ze zich aan de Middellandse Zee”.

Dat op een warme zonnige winterdag een zweefvlieg gezien wordt, is helemaal niet zo bijzonder, zegt onderzoeker Frank Van de Meutter. “Met bijna 350 soorten in België zit er altijd wel eentje bij die er iets op gevonden heeft om als vlieg de winter uit te zitten. De bekendste is waarschijnlijk de blinde bij, een ongevaarlijke vlieg die zich in een gevaarlijk uitziend bijenpakje hult, het handelsmerk van zweefvliegen.”

Pauzeknop

Op enkele uitzonderingen na gaan zweefvliegen de winter door in een onvolwassen stadium: een ei, een larve of een pop. De pauzeknop is ingedrukt tijdens de wintermaanden en pas vanaf maart en april groeien ze uit tot nieuwe vliegen.

“Maar half november verschenen er plots overal verse zweefvliegen: terrasjeskommazweefvliegen, grote kommazweefvliegen, witte halvemaanzweefvliegen, en ga zo maar door. Veel van deze soorten waren nooit eerder na eind oktober als volwassen vlieg gezien bij ons. Op plaatsen waar nog veel bloemen stonden werden nu vaak nog tientallen exemplaren gezien. De poppen gingen dus niet de winter door, maar startten een nieuwe generatie”, zegt Natuurpunt.

Met dank aan de bladluizen

Het warme en droge 2018 bracht een grote golf migrerende zweefvliegen tot bij ons. “Maar het droge weer was ook heel geschikt voor bladluizen, en laat dat nu net het voedsel zijn van deze zweefvliegen. Er werden grote nieuwe generaties opgestart, en dankzij de milde en zonnige herfst konden die verder ontwikkelen tot volwassen vliegen. Dit is eigenlijk de Mediterrane situatie - de bovenstaande soorten staan ervoor gekend daar de winter rond van de ene in de andere generatie over te gaan.”