Moeder zet dochtertje van 7 in voor winkeldiefstallen

Sint-Niklaas - Een 29-jarige moeder staat voor de zoveelste keer terecht voor winkeldiefstallen in het Waasland Shopping Center. De vrouw, die invalide is en naar eigen zeggen 50 pijnstillers per dag neemt, liet haar 7-jarige dochter de kledij verstoppen.

Amper vijf maanden nadat Daniella M. door de correctionele rechtbank was veroordeeld tot een jaar cel wegens winkeldiefstallen werd ze eind vorig jaar opnieuw opgepakt door de lokale politie van Sint-Niklaas. De vrouw bleek tot tweemaal toe geprobeerd te hebben om kledij te stelen in modezaak Hollister in het Waasland Shopping Center. De ene keer met succes, de andere keer zonder. Voor het plegen van de diefstallen zette ze telkens haar 7-jarige dochter in. Het meisje moest de gestolen kledij onder haar jas verstoppen en zo de winkel onopgemerkt proberen te verlaten. “Wat voor een signaal geef je hiermee als moeder?”, vroeg openbaar aanklager Valerie Kochuyt zich af. “Alle eerdere straffen die Daniella M. in het verleden al heeft gekregen voor het plegen van gelijkaardige feiten blijken niets uitgehaald te hebben.”

Daniella M. staat al sinds 2007 bekend bij politie en gerecht voor winkeldiefstallen. Sinds haar laatste betrapping in Sint-Niklaas zit ze achter de tralies. “Ik ben verslaafd aan pijnstillers”, verdedigde Daniella M. zich. “Ik neem er wel vijftig per dag. Toen ik werd opgepakt in het Waasland Shopping Center had ik ook een halve fles cognac opgedronken. Ik weet niet wat me heeft bezield om te gaan stelen. Ik zou graag behandeld willen worden voor mijn medicatieverslaving.”

De advocaat van Daniella M. gaf nog mee dat haar cliënte invalide is en een uitkering krijgt. “Ze heeft een inkomen en heeft het in principe niet nodig om te stelen. Het is duidelijk dat er hier meer aan de hand is.”

Voor de laatste diefstal in Hollister riskeert Daniella M. vijftien maanden cel en 1.600 euro boete. De correctionele rechtbank in Dendermonde doet op 22 januari uitspraak in de zaak.