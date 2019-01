Na vier ongevallen op een maand tijd nemen buurtbewoners het heft in eigen handen: “Dachten dat het hier een rustige straat was”

Na vier ongevallen op amper een maand tijd zijn bewoners van Den Dries - een populaire sluipweg om kruispunt 't Vosken in Zottegem te ontwijken - het grondig beu. Ze nemen het heft in eigen handen en werken aan een lijvige dossier met oplossingen. “Ik dacht dat dit een rustige straat was.”

De Dries is al jaren populair als sluipweg, maar kan al dat extra verkeer maar moeilijk slikken. Twee jaar geleden organiseerden enkele buurtbewoners zich in een buurtcomité en ze gingen in overleg ...