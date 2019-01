Thorgan Hazard drukt geruchten de kop in: “Ik denk momenteel alleen aan Mönchengladbach”

Thorgan Hazard is ook dit seizoen sterk op dreef met Borussia Mönchengladbach. De 25-jarige Rode Duivel is deze jaargang al goed voor in totaal twaalf doelpunten en zeven assists, en staat met Gladbach knap derde in de Bundesliga.

De middenvelder kan op interesse rekenen van verschillende topclubs, maar denkt voorlopig niet luidop aan een vertrek. “Met mijn hoofd ben ik alleen bij Borussia”, klinkt het.

“De heenronde verliep goed”, vertelt Hazard op de site van Mönchengladbach. “Voor mij, maar ook voor het team. Ik hoop dat we onze sterke prestaties ook na de winterstop kunnen bevestigen en op die manier kunnen verder spelen. Voor het seizoen verklaarde ik dat ik nog beter kon voetballen. Ik toon het, maar moet nog constanter worden. Ik wil vooral werken voor de ploeg. Mijn strafschoppen kunnen nog beter, daar zal ik aan werken.”

De sterke prestaties van Hazard blijven niet onopgemerkt. Zo zou Bundesliga-leider Dortmund een oogje hebben op de jongere broer van Eden, en zelfs de naam van grootmacht Bayern München klinkt. “Ik heb met Max Eberl (sportief directeur van Mönchengladbach, nvdr.) een gesprek gehad”, verduidelijkt Hazard. “Ik heb gezegd dat het voor mij momenteel belangrijk is om te presteren en de ploeg aan succes te helpen. Max weet dat ik met mijn hoofd alleen bij Mönchengladbach ben en met volle concentratie mijn job uitoefen. Met een nieuw contract of transfer ben ik momenteel niet bezig. Hoe de situatie er na het seizoen uitziet, is open. Een verlenging is mogelijk, want ik ben gelukkig bij de club, net als mijn familie. Als het moment gekomen is, zullen Max en ik voort praten.” (belga)