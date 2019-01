De MET. Dat is de naam van een nieuwe middelbare school die in september zal starten in Leuven. Het initiatief werd genomen door een groep ouders van leerlingen uit de Leuvense freinetbasisscholen, en verschillende leerkrachten en ondernemers.

“Het was duidelijk voor ons dat er nood is aan vernieuwend middelbaar onderwijs in deze stad. We organiseerden een bevraging bij 300 Leuvense gezinnen en daaruit bleek ook dat we niet alleen stonden ...