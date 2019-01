Oudgediende van Anderlecht gaat opnieuw in Italië aan de slag

Brussel - Stefano Okaka, de Italiaanse ex-spits van Anderlecht, wordt door zijn club Watford verhuurd aan Udinese tot het einde van dit seizoen. Dat kondigde de Italiaanse club aan.

De 29-jarige Okaka maakt zo zijn comeback in Italië. Hij verliet de Serie A in juli 2015 voor een eenjarige passage bij Anderlecht, dat zo’n 3 miljoen euro op tafel legde bij Sampdoria. In België trof Okaka 15 keer raak en leverde hij drie assists af in 37 competitiewedstrijden. Anderlecht eindigde dat seizoen op de derde plaats, na Club Brugge en AA Gent.

Vervolgens werd de spits getransfereerd naar Watford voor zo’n 6 miljoen euro. Hij kon er echter nooit doorbreken. Na 19 gespeelde Premier League-matchen en vier doelpunten in 2016-2017 moest hij zich vorig seizoen tevreden stellen met 15 wedstrijden en één doelpunt. Dit seizoen kwam hij nog slechts twee keer in actie, goed voor 22 minuten speeltijd.

Okaka bij Anderlecht. Foto: Photo News

Okaka genoot zijn opleiding bij AS Roma en verdedigde nadien de kleuren van Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia en Sampdoria. Hij speelde viermaal voor het Italiaanse nationale elftal en scoorde daarbij één keer. Bij Udinese wordt Okaka net als bij Anderlecht een ploegmaat van de Nederlandse verdediger Bram Nuytinck. Ook de Pool Lukasz Teodorczyk, zijn opvolger bij de Brusselaars, is nu bij Udinese aan de slag.

Met de eerste helft van het seizoen achter de rug staat Udinese 15e in de stand met 18 punten, vijf punten meer dan Bologna, dat op een degradatieplaats staat. (belga)