Ultieme poging: man met clusterhoofdpijn ondergaat donderdag opnieuw hersenoperatie

Diepenbeek - Peter Ketelslegers, de man uit Diepenbeek met hevige clusterhoofdpijn, ondergaat donderdag in Hasselt een nieuwe operatie aan de hersenen. Die delicate ingreep neemt 10 tot 15 uur in beslag, maar Ketelslegers hoopt dat daarmee de constante pijn die hij voelt, eindelijk vermindert.

Peter Ketelslegers heeft er zich al bij neergelegd dat zijn ziekte ongeneeslijk is. Zijn gezin, met zijn zonen van 12 en 16 en vooral zijn kleinste van 2, houden hem op de been. Al vijf jaar is zijn pijn onuitstaanbaar en krijgt hij per dag vijf tot zes hevige aanvallen. De beelden van zo’n aanval gaan door merg en been.