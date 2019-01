Het is één van de bekendste beelden van Leuven, en toch zag in al die jaren niemand dat er eigenlijk iets aan scheelde

Leuven - Staat een van de bekendste Leuvense beelden, dat van de Fiere Margriet aan de Dijleterrassen, wel correct zoals in de legende? Alleszins niet volgens de wetten van de fysica. Of zit er een fout in het beeld?

Volgens de legende van Fiere Margriet dreef zij na haar gruwelijke dood stroomopwaarts op de Dijle, gedragen door de vissen. Het beeld van kunstenaar Willy Meysmans uit 1982 toont dan ook een drijvende vrouw aan de Dijleterrassen, en bij overstromingen gebeurt het al eens dat Margriet ook écht lijkt te drijven.

Maar het beeld klopt niet helemaal, volgens Leuvenaar Steven Vermoere, die de fout aankaartte. “Als ze stroomopwaarts zou dobberen met haar hoofd eerst, dan zou haar haar niet kaarsrecht naar achter liggen. Volgens de wetten van de fysica zou het haar dan door de stroming onder haar lichaam moeten drijven. Conclusie: de Fiere Margriet ligt verkeerd”, aldus Vermoere.

Van de schrik?

Een opvallende opmerking, waar blijkbaar niemand ooit eerder aandacht aan had gegeven. Zowel schepen van Cultuur Denise Vandevoort (SP.A) als voormalig schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (CD&V) die het beeld zo op die plaats liet monteren, vielen uit de lucht. “Samen met een medewerker hebben we de legende grondig bestudeerd om zeker te zijn hoe we het beeld moesten plaatsen toen het in 2012 naar daar verhuisde. En het beeld staat juist, want het hoofd moest stroomopwaarts liggen tegenover de rest van het lichaam”, zegt Robbeets.

Dus kan er eigenlijk uitgegaan worden van een fout door de kunstenaar. “Misschien stond haar haar recht van de schrik, want ze werd vermoord”, zegt Robbeets. “En het gaat hier om een mirakel, dus dan is alles mogelijk”, stelt Denise Vandevoort.