Kampioenschap meeuwenschreeuwen gaat internationale toer op

Adinkerke - Nadat een succesvol eerste Belgisch kampioenschap meeuwenschreeuwen vorig jaar, gaat organisator Claude Willaert nu de internationale toer op met een Europees kampioenschap in maart. Wetenschappers gebruiken het initiatief intussen als voorbeeld van hoe je op een ludieke manier begrip kunt opwekken voor meeuwen en de overlast die ze soms veroorzaken.

Het was in maart vorig jaar lachen geblazen tijdens het eerste Belgisch kampioenschap meeuwenschreeuwen, in een overvolle gelagzaal van café De Gerockten Hoarinck in De Panne. Niet alleen de deelnemers zorgden voor hilarische momenten, ook de presentatie van organisator Claude Willaert, educator bij het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne, veroorzaakte heel wat lachsalvo’s.

Gemotiveerd door het succes van dat enigszins ongewone BK schakelt Willaert nu een versnelling hoger: op zondag 24 maart houdt hij een onvervalst Europees kampioenschap meeuwenschreeuwen. Ook nu is het hem niet alleen om een ludieke activiteit te doen.

Nederlanders kopieerden

“De Nederlanders kopieerden ons kampioenschap al en het initiatief kreeg ook weerklank tot in Wallonië, waar ze in Charleroi een Fête de la Mouette organiseerden”, aldus nog de man. “Noord-Frankrijk kent trouwens al langer zijn wereldkampioenschap, maar dit Europees kampioenschap is het eerste ooit.”

“Rekening houdend met het succes van vorig jaar, verhuizen we naar café De Verloren Gernoar, recht tegenover het station van Adinkerke. De zaal is er veel groter en heeft bovendien dezelfde uitbater als De Gerockten Hoarinck. Het zou leuk zijn om mensen uit verschillende landen en uit heel België hier samen te laten schreeuwen. Zelfs de Britten zijn met de Brexit in het verschiet nog welkom”, zegt Willaert met een knipoog.

Ondanks het ludieke opzet is het toch de bedoeling om opnieuw een ernstige, positieve boodschap te brengen. “Meeuwen worden al te vaak verguisd, worden ‘de ratten van de zee’ genoemd, en gelinkt aan overlast. De overigens heel slimme vogels zijn echter onlosmakelijk verbonden met de kust. Er bestaan bovendien veel tips om met de overlast om te gaan, en om die zelfs te vermijden.”

Correcte informatie

Correcte informatie verspreiden over de meeuwen, vindt Claude Willaert belangrijk. “Dat is wat we met ons initiatief ook beogen. Jan Seys, de communicatieambtenaar van het Vlaams Instituut voor de Zee, haalt onze activiteit op lezingen en internationale conferenties aan, om te tonen hoe je bij een breed publiek begrip kunt opwekken voor meeuwen een de overlast die ze soms veroorzaken. Daar zijn we best trots op.”

Inschrijven voor het Europees kampioenschap kan via ekmeeuwenschreeuwen@gmail.com