“Spijbelen voor het klimaat” krijgt toestemming voor eerste protest in Brussel

Anuna De Wever spijbelt vanaf nu elke donderdag om naar het parlement in Brussel te trekken. Ze organiseert de actie samen met Kyra Gantois als protest tegen het gebrek aan politieke actie rond de klimaatopwarming. Foto: if

Brussel - De Vlaamse leerlingen van Youth For Climate, die vanaf nu elke donderdag willen spijbelen voor het klimaat, hebben toestemming gekregen van de Brusselse politie voor een eerste protest op donderdag. De actie vindt plaats van 10.30 tot 12.30 uur ter hoogte van de Koningsstraat nummer 92, in de nabijheid van het Vlaams parlement. Dat maken ze bekend op Facebook.

Op 5 januari werd er op de Facebookpagina Youth For Climate een filmpje geplaatst om hun overtuigingen uit te spreken. “Wetenschappers blijven zeggen hoe we ons eigen graf aan het delven zijn, maar niemand doet er iets aan?”, klonk het. “Waarom zouden we naar school blijven gaan als er geen toekomst meer voor ons is”, vroegen de leerlingen zich luidop af.

Daaruit volgde de oproep om elke donderdag te spijbelen en naar Brussel te trekken om aan het parlement te protesten voor een beter klimaat. Donderdag zal dat een eerste keer gebeuren om 10.30 uur.

“Zouden wij jullie mogen vragen om eventueel banners te maken met een boodschap op zoals: Youth For Climate, Schoolstrike for climate, Zwijgen is geen optie of Make the climate great again. It’s time to take action! Tot donderdag!”, aldus de klimaatjongeren in het Facebookbericht.

Crevits: “Spijbelen is niet de juiste methode”

Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits heeft op Twitter al een reactie klaar voor de spijbelaars. “Positief dat jongeren opkomen voor het klimaat, maar spijbelen is niet de juiste methode”, zegt Crevits. Ze nodigt de klimaatjongeren meteen uit, maar wel buiten de schooluren. “Altijd welkom op woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement”, schrijft de minister.

De jongeren halen de inspiratie voor hun protest bij het Zweedse meisje Greta Thunberg. Het meisje uit Stockholm spijbelt elke vrijdag om een hele dag met een spandoek voor het Zweedse parlement te gaan zitten om zo te ijveren voor een beter milieu. De Belgische jongeren komen naar buiten met dezelfde boodschap en pikken het niet langer dat de Belgische politici zich niet inzetten voor een ambitieus klimaatbeleid, zelfs nadat 75.000 personen op 2 december op straat kwamen tijdens de grootste Belgische klimaatmars ooit.