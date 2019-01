“Uit de wagen gesleurd en mishandeld door zes ‘vleeskoppen’. Ik heb gehuild en voor mijn leven gesmeekt en werd naakt achtergelaten in de vrieskou”

VRT-journalist Tom Van de Weghe getuigt in het Nederlandse tv-programma ‘Medialogica’ over zijn mishandeling door een Chinese knokploeg, zowat tien jaar geleden. “In China kan je elke dag een spectaculaire reportage maken, maar dan word je bont en blauw geslagen.”

Van de Weghe was in 2008 in China aan de slag als VRT-correspondent voor de Vlaamse openbare omroep, toen hij en zijn ploeg eind november werden aangevallen, geslagen en beroofd door lokale autoriteiten in de provincie Henan. De Chinese veiligheidsdiensten konden het blijkbaar niet hebben dat Van de Weghe daar een reportage kwam maken over aids.

“Op een bepaald moment zien we in de verte een busje aankomen en daar stappen zes van die beren uit. Geschoren, getrainde patsers, ‘vleeskoppen’ zoals we die in China noemen”, aldus de journalist in de ‘Medialogica’-reportage ‘Xi, Xi wat jij niet ziet’ over censuur in China.

“Ze hebben ons uit de wagen gesleurd en uitgekleed. We werden geslagen en bestolen. Onze toestellen en het geld dat ik bij me had, hebben ze allemaal meegenomen. Het was een bende die op ons was afgestuurd, met de bedoeling om die reportage te verhinderen. ‘Neem alles mee wat we hebben’, heb ik nog gezegd. We stonden huilend en schreeuwend en bijna naakt in de vrieskou. ‘Spaar ons. Maak ons niet dood’, heb ik nog gesmeekt.”

“Tom zei me dat hij twee klappen tegen het hoofd kreeg”, aldus Pieter Knapen, de toenmalige hoofdredacteur van de VRT. “Zijn cameraman kreeg een klap in het gezicht, zijn assistent werd in de borststreek geslagen."

