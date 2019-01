Engeland in de ban van vermeende Hitler-groet doelman Crystal Palace

Een etentje met zijn ploegmakkers heeft voor Wayne Hennessey wel een heel vervelend staartje gekregen. Een foto lijkt te insinueren dat de doelman van Crystal Palace de Hitler-groet maakt. Hennessey ontkent in alle toonaarden.

Het incident vond plaats na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Grimsby. Een toevallige fotograaf wilde een kiekje nemen van de spelers van Crystal Palace. “Ik probeerde de man duidelijk te maken dat hij voort moest doen”, verdedigde Hennessey zich. “Om het geluid te versterken vormde ik een hoorn rond mijn mond. Men heeft er mij op attent gemaakt dat, op het moment dat het beeld wordt geschoten, ik de indruk geef een volledig onaanvaardbaar gebaar te maken. Ik kan iedereen ervan verzekeren dat dit nooit mijn bedoeling is geweest en dat deze foto volledig berust op toeval.”

Opvallend: de foto werd op de sociale media gegooid door zijn… Duitse ploegmaat Max Meyer.

De voetbalbond FA heeft intussen bekendgemaakt een onderzoek te zullen starten naar het verhaal. Hennessey stond 81 keer in het doel van de Welshe nationale ploeg en was er onder anderen bij op het EK in Frankrijk 2016 waar hij met Wales de Rode Duivels uitschakelde in de kwartfinale.

moment by the camera this looks like I am making a completely inappropriate type of salute. I can assure everyone I would never ever do that and any resemblance to that kind of gesture is absolutely coincidental. Love and peace Wayne — Wayne Hennessey (@WayneHennessey1) January 6, 2019