Een (koffie)boontje voor tattoos: hoe Pete Oni (37) zijn twee passies combineert

Blankenberge -

’s Morgens een koffie, ’s middags een tattoo. In The Sunshine Shred in de Van Maerlantstraat is het beide mogelijk. Tattoo-artiest Pete Oni (37) verdiepte zich in de wereld van koffie en integreerde een koffiezaak in zijn studio. Zonder machines, want elke koffie wordt handgemaakt. “Dit is een rustpunt na veertien jaar enkel tatoeëren.”