N-VA en CD&V vormen dan toch meerderheid met steun van ex-Vlaams Belanger in Antwerps district

Ann Van Uffelen Foto: if

Berendrecht - Het districtsbestuur van N-VA en CD&V in het Antwerpse district Berendrecht-Zandvliet-Lillo zet door, en vormt dan toch een meerderheid met steun van een ex-lid van Vlaams Belang.

De districtsraad in Berendrecht-Zandvliet-Lillo is dinsdagavond geïnstalleerd: N-VA en CD&V vormen er een meerderheid dankzij de steun van raadslid An Van Uffelen. Zij raakte verkozen op de lijst van Vlaams Belang, maar stapte onlangs uit die partij en zal als onafhankelijke zetelen.

Die coalitie kon op fikse kritiek rekenen, want op die manier zou het cordon sanitaire tegen Vlaams Belang doorbroken zijn. Vandaag riepen prominente CD&V’ers de districtsraadsleden van hun partij nog op om een alternatief te zoeken. Van Uffelen zou eerder namelijk verklaard hebben dat Vlaams Belang voor haar “dé partij blijft”. De vrouw ontkende achteraf echter een dergelijke uitspraak te hebben gedaan en herhaalde dat ook dinsdagavond.

“Liefde voor de Polder”

“Mijn enige motivatie om als onafhankelijke te zetelen en deze coalitieploeg te steunen, is het bestuursakkoord en mijn liefde voor de Polder”, zegt Van Uffelen in een gezamenlijk statement van de coalitie. Ze stelt verder dat haar keuze “niet geïnspireerd, laat staan in opdracht van” Vlaams Belang tot stand kwam en dat op politiek vlak de banden met het VB zijn doorgeknipt.

“Ik vraag mijn voormalige partij dan ook met aandrang om de politieke spelletjes ten koste van mij persoonlijk en deze coalitie stop te zetten”, aldus nog Van Uffelen, daarmee verwijzend naar uitspraken van Antwerps VB-kopstuk Filip Dewinter, die stelde dat Van Uffelen met goedkeuring van Vlaams Belang handelde.

Voor CD&V Polder en N-VA Polder is er nu “geen reden om af te zien van de samenwerking”. Het districtscollege zal bestaan uit districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) en districtsschepenen Rudi Sempels (N-VA), Sandra Suykerbuyk (CD&V) en Pascale De Langhe (N-VA).