Verankerde kluis losgewrikt en duizenden euro’s gestolen: “Hoe hebben ze dat geflikt?”

Brugge - Vijf Roemenen riskeren twee jaar celstraf voor een inbraak in een Brugs tankstation. Daarbij gingen ze aan de haal met een kluis die maar liefst 75.000 euro bevatte. “Het bloed dat ik vond, leidde tot hun arrestatie”, zegt de zaakvoerder.

Drie boeven drongen in de nacht van 25 op 26 november 2015 het Power-tankstation langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge binnen via een raam. De daders stapten op de kluis af en wrikten het gevaarte van 400 kilogram uit de muur. De inhoud: 75.000 euro. Van de daders ontbrak aanvankelijk elk spoor, maar anderhalf jaar na de feiten kon een van hen, Razvan-Marian T., geïdentificeerd worden op basis van een bloedspoor dat door de zaakvoerder werd aangetroffen tijdens het opruimen van de brokstukken. Wellicht had de Roemeen zich bezeerd bij het uitbreken van de kluis.

“Enorme ravage”

Toen de man werd opgepakt, ging hij meteen tot bekentenissen over. Hij praatte ook medeverdachten Aurel V., Aurel D. en Beniamin G. aan de galg. De vier mannen waren daags na de inbraak al tegen de lamp gelopen in Duitsland bij een toevallige controle. De Duitse politie had toen 57.000 euro in beslag kunnen nemen, maar tastte lange tijd in het duister waar het geld precies vandaan kwam. Na de arrestatie van T. konden ook Aurel V., Aurel D. en Chrsti-Florin N. worden ingerekend. Beklaagde Beniamin G. zit in Roemenië dertien jaar cel uit voor moord. De man werd niet uitgeleverd voor zijn proces in België.

Het Openbaar Ministerie vroeg dinsdag in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor de vijf mannen. Suzy Cooleman, de advocate van Aurel D. en Aurel V., vroeg een celstraf met uitstel voor haar cliënten. Aurel D. wees Christi-Florin N. aan als het brein achter de roof. Als ex-werknemer in het tankstation zou hij de anderen verteld hebben over de kluis. Maar volgens zijn advocaat Thomas Gillis werd N. door de andere beklaagden onder druk gezet. Hij vroeg een werkstraf voor zijn cliënt.

De zaakvoerder van het tankstation stelde zich burgerlijke partij in de zaak. “De 57.000 euro die de politie in Duitsland in beslag kon nemen, zal ik normaal terugkrijgen”, zegt hij.

“Hopelijk volgt de rest van het geld ook. Ik had zoveel cash bij omdat ik twee keer per week naar Duitsland ging om auto’s te verhandelen. De daders richtten een enorme ravage aan in mijn zaak en het is mij nog altijd een raadsel hoe zij die zware kluis konden meenemen. Dat ding zat verankerd in de grond en de muur. Al een geluk dat ik later dat bloedspoor aantrof. De politie had er blijkbaar over gekeken. Dat heeft tot een doorbraak geleid in de zaak.”

De rechter doet uitspraak op 12 februari.