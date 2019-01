Inbraak in restaurant: dief was duidelijk geen vegetariër

Veurne -

Geen geld, elektronica of andere waardevolle spullen, maar een smakelijke côte à l’os: daar was het de dief om te doen toen hij inbrak in restaurant Lowie op de markt van Veurne. Uitbaters Stephanie Vandeputte en Carlos Vanpeperstraete gingen na een korte vakantieperiode weer aan de slag, maar houden hun zaak nu nog een dag langer gesloten.