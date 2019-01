Vakbonden klagen opnieuw “schrijnend” personeelstekort bij douane aan

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de FOD Financiën heeft dinsdag tijdens een ontmoeting met de nieuwe voogdijminister Alexander De Croo (Open VLD) opnieuw het personeelstekort aangeklaagd bij de administratie van Financiën, en in het bijzonder bij de douane. Ze wezen erop dat de onderbemanning leidt tot een erg hoge werkdruk.

“De minister heeft goed naar ons geluisterd. Het was een aangenaam gesprek, maar hij haalde ook meteen aan dat er een regering van lopende zaken is en dat de mogelijkheden daarom erg beperkt zijn”, zegt Aimé Truyens van ACOD.

De minister en de bonden hadden het dinsdag vooral over de situatie binnen de douane, en hebben afgesproken om elkaar binnen een maand of anderhalve maand opnieuw te ontmoeten om concreet te bekijken wat de mogelijkheden zijn in verband met de brexit. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU dat gepland is voor 29 maart, riskeert de werkdruk binnen de douanediensten nog te vergroten. En ook andere diensten, zoals die die instaan voor de BTW, kunnen getroffen worden.

141 extra aanwervingen gepland, maar 300 nodig

Binnen de douanediensten zijn al 141 extra aanwervingen gepland. Daarbij komen er dit jaar nog 70 bij in het geval van een “harde brexit”, zonder akkoord tussen Londen en Brussel. “Voor ons is dat het absolute minimum”, aldus Truyens, die benadrukt dat de begroting voor de aanwervingen binnen de FOD Financiën voor 2017 en 2018 werd goedgekeurd, zonder dat de aanwervingen gebeurd zijn.

Volgens Aubry Mairiaux van de onafhankelijke vakbond NUOD, zijn ongeveer 300 mensen extra nodig voor de administratie van de douane alleen. “In het geval van aan zachte brexit, anders zijn er nog veel meer nodig.” Om de meest dringende problemen op te lossen, wordt het personeel intern verschoven, maar dat zorgt elders voor gaten, aldus Mairiaux. “Zo zouden er geen teams meer zijn om controles uit te voeren op de wegen.”

De vakbonden maakten in december al per brief hun eisen over aan De Croo. Ze vragen onder meer een opschorting van de jaarlijkse besparing van 2 procent, extra middelen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de brexit en onmiddellijk extra aanwervingen.