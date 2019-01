Leraar David (39) verongelukt op weg van school naar huis: “In vier jaar zijn we al drie leerkrachten en één leerling verloren”

Zingem - Het tragische ongeval in de Waregemsesteenweg in Kruishoutem waarbij maandagavond David Cocquyt uit Zingem het leven liet, dompelt ook het VTI in Waregem in een diepe rouw. Het slachtoffer was er sinds 2015 aan de slag als leraar Elektriciteit.

“Deze morgen kregen we het bericht van het plotse overlijden van onze collega David Cocquyt die gisterenavond het leven liet na een tragisch verkeersongeval. Hij was een geëngageerd leraar Elektriciteit met een passie voor techniek. Het plotse afscheid laat diepe sporen na bij de leerlingen en de collega’s in onze school. Onze gedachten gaan nu uit naar zijn partner, kinderen en familie en al wie hem dierbaar was”, zo deelt het VTI in Waregem mee op de schoolwebsite.

De 39-jarige David Cocquyt uit Zingem gaf sinds 2015 les in het VTI. Hij was er momenteel klasleraar van het vijfde jaar Beroep Elektriciteit. David Cocquyt is de derde leerkracht die de school de voorbije vier jaar door een overlijden verliest. Vorig jaar kostte een verkeersongeval ook nog eens het leven van een leerling. Het slachtoffer laat een partner en twee kinderen achter.

“Natuurlijk, of beter jammer genoeg, hebben we een draaiboek voor crisismomenten zoals deze”, zegt Kris De Smet, directeur van het VTI Waregem.

Klasleraar vijdejaars

“Dinsdagochtend kregen we de melding dat David in een verkeersongeval was omgekomen. Dat was uiteraard een enorme schok, zowel voor de collega-leerkrachten als voor de leerlingen. We hebben eerst de collega’s ingelicht, ook al hadden en hebben we helemaal geen details over het ongeval. Daarna brachten we de leerlingen op de hoogte. De klas, waarvan David titularis was, hebben we apart genomen. Met zijn vijfdejaars ‘Beroep Elektriciteit’ hebben we een wandeling gemaakt en in elke klas hebben we een moment van stilte gehouden. In de kapel van de school is ook nog een wake voor de collega’s gepland.”

Met scooter op weg naar huis

David Cocquyt verongelukte maandagavond in de Waregemsesteenweg in Kruishoutem. Hij kwam na zijn eerste schooldag na de kerstvakantie van het VTI in Waregem en was met de scooter op weg naar huis in Zingem. In een bocht verloor hij de controle en zijn scooter kwam in de berm terecht. Alle hulp kwam te laat.

De omstandigheden van het ongeval worden door een verkeersdeskundige onderzocht.

Directeur Kris De Smet: “Na de lesuren hadden we maandag op school onze traditionele nieuwjaarsontmoeting met de leerkrachten. In mijn toespraak stond ik ook nog even stil bij de tragedies die we de voorbije vier jaar in onze school meemaakten. Zo moesten we al het overlijden verwerken van twee leerkrachten en een leerling. En nu verliezen we in een ongeval ook nog eens David. De verslagenheid is heel groot.”