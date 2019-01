Italiaanse mensensmokkelaars aangehouden in Zeebrugge, ook gesmokkelde Albanezen moeten naar de cel

Brugge - De Brugse onderzoeksrechter heeft een koppel Italianen aangehouden op verdenking van mensensmokkel in de haven van Zeebrugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Opvallend genoeg werden ook de gesmokkelde Albanezen aangehouden omdat ze valse documenten gebruikten.

Een voertuig met Slovaakse nummerplaten wilde zondagnamiddag in de haven van Zeebrugge inschepen op de Pride of York. Op het eerste gezicht ging het om vier Italianen die naar het Verenigd Koninkrijk wilden reizen. Dankzij een grondige controle door de scheepvaartpolitie bleken twee inzittenden in werkelijkheid Albanezen met valse Italiaanse papieren.

De onderzoeksrechter hield een 59-jarige Italiaan en zijn 53-jarige Italiaanse vrouw aan op verdenking van mensensmokkel. Ook de twee Albanezen zitten in de gevangenis. Migranten worden wel vaker veroordeeld voor het gebruik van valse documenten, maar het is uitzonderlijk dat de gesmokkelden voor die feiten ook effectief worden aangehouden.

De Brugse raadkamer zal vrijdag oordelen over de verdere aanhouding van de vier verdachten.