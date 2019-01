Treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen onderbroken na aanrijding in Sint-Katelijne-Waver

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen is dinsdag sinds iets voor 20 uur in beide richtingen onderbroken na een persoonsongeval ter hoogte van Sint-Katelijne-Waver. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel.

Op vraag van de politie zijn alle vier de sporen er buiten dienst geplaatst. Infrabel hoopt wel zo snel mogelijk twee sporen vrij te krijgen om de hinder enigszins te beperken.

Door de aanrijding, waarvan de omstandigheden nog worden onderzocht, is het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel zwaar verstoord. De NMBS raadt aan om via Gent-Sint-Pieters of Leuven te reizen. Lokaal worden er wel vervangbussen ingezet.