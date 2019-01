In de wijk Houtem in Vilvoorde laat de oprichting van een nieuw buurtinformatienetwerk (BIN) al bijna drie maanden op zich wachten. De initiatiefnemers zijn klaar, maar de burgemeester heeft nog steeds zijn handtekening niet geplaatst.

Steeds vaker engageren buurtbewoners zich in de strijd tegen de kleine criminaliteit in hun wijk door zich te groeperen in buurtinformatienetwerken. Binnen de politiezone Vilvoorde-Machelen zijn al drie ...