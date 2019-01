Vastgoedbaron verdacht van grootschalige oplichting: “Hij sloot aannemers op tot ze het contract ondertekenden”

Het gerecht is een onderzoek gestart tegen voormalig vastgoedbaron Ignace L. uit Mechelen. De man zou tientallen aannemers opgelicht hebben voor een totaal­bedrag van meer dan een miljoen euro. L. zou hebben gesjoemeld met facturen, stiekem vergaderingen hebben gefilmd om de beelden te gebruiken als chantagemateriaal en aannemers hebben opgesloten tot ze het contract tekenden.

Ignace L. (58) is een bekende man in Mechelen en omstreken. Jarenlang stond hij aan het hoofd van een immoagentschap dat zijn eigen naam droeg. Duizenden verkoopaktes van huizen en villa’s in de rijke ...